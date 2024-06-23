العالم اليوم - بعد إصابتها بالسرطان.. كندة علوش تتحدث عن دعم محمد صلاح

انتم الان تتابعون خبر بعد إصابتها بالسرطان.. كندة علوش تتحدث عن دعم محمد صلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 06:28 مساءً - كشفت الفنانة السورية كندة علوش، عن تلقيها الدعم من نجم المنتخب المصري محمد صلاح، بعد علمه بإصابتها بسرطان الثدي.

وأوضحت علوش في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي نشر على موقع اليوتيوب، أن محمد صلاح اتصل بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف وعبر له عن دعمه ومساندته لها في المحنة الصحية التي تمر بها.

وقالت الفنانة السورية إن صلاح عبر عن رغبته في استقبالها في منزله بلندن من أجل متابعة وضعها الصحي أو أن يقوم بنفسه بعرض حالتها على أطباء مختصين.

وأضافت كندة أن محمد صلاح قال لزوجي خلال الاتصال الهاتفي "أنا سمعت ومهنش علي، وعايز أقول لك إن بيتي موجود، عايزين تيجوا تكشفوا في لندن، أو عايزين تبعتوا لي الورق وأنا اخده عند دكاترة هنا فأنا على استعداد لأي شيء".

وأكدت علوش أنه وبعد الاتصال الأول عاد محمد صالح وتواصل معها من جديد من أجل الاطمئنان على وضعها الصحي وليعبر لها عن مدى تقديره واحترامه لها.

وبعد سنة ونصف عن اختفائها عن الأضواء فاجأت الفنانة السورية جمهورها بإعلان خبر اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد أن شعرت بالألم بعد 9 أشهر من إرضاع طفلها ليبين الفحص أنها مصابة بسرطان الثدي وأنها تحمل أكثر من ورم بيث.