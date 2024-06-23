الدفاع الروسية: واشنطن تتحمل مسؤولية الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول

جدة - نرمين السيد - الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن واشنطن تتحمل مسؤولية الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول، بسبب تزويدها كييف بالأسلحة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول ارتفع إلى 100 شخص، بالإضافة إلى إصابة 20 مدنيا، بينهم أطفال جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول.

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