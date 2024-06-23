الكرملين: بوتين على اتصال مع الأجهزة الأمنية بعد هجوم أوكراني في سيفاستوبول

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشف الكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع الأجهزة الأمنية بعد الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.





يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قالت اليوم، إن واشنطن تتحمل مسؤولية الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول، بسبب تزويدها كييف بالأسلحة.

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