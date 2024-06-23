مراسل القاهرة الإخبارية: استشهاد رضيعة جراء سوء التغذية في شمال قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بأن طفلة رضيعة استشهدت، جراء سوء التغذية في شمال قطاع غزة.





يذكر أن المتحدث باسم أونروا في غزة، قال في وقت سابق من اليوم، إن 189 من منشآتها في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، و193 من موظفينا قتلوا وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة.

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