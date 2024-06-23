غدا.. الحداد في سيفاستوبول الروسية بعد الهجوم الأوكراني

جدة - نرمين السيد - سيفاستوبول الروسية بعد الهجوم الأوكراني

أعلنت سلطات سيفاستوبول الحداد، غدا الأحد، في المدينة بعد الهجوم الأوكراني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.





يذكر أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول ارتفع إلى 100 شخص، بالإضافة إلى إصابة 20 مدنيا، بينهم أطفال جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول.

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