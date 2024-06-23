ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

جدة - نرمين السيد - أكد ملك الأردن، عبدالله بن الحسين، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وأهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.





وحذر ملك الأردن من خطورة توسع دائرة الصراع بالإقليم، مشددا على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن في البلاد.

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