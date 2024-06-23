«النقل الجوي في لبنان»: خبر التلجراف بوجود صواريخ بمطار بيروت مجرد أكاذيب

جدة - نرمين السيد - أعلن اتحاد النقل الجوي في لبنان، اليوم الأحد، أن خبر التلجراف، بوجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت، مجرد أكاذيب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت في وقت سابق من اليوم، إن الاحتلال رصد عددا من الطائرات المسيرة قادمة من لبنان، بمنطقة إيليت هشاحر في شمال إسرائيل.

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