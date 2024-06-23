الأمم المتحدة تعليقا على قصف سيفاستوبول: يجب تجنب سقوط ضحايا بين المدنيين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، تعليقا على قصف قوات كييف لمدينة سيفاستوبول الروسية، أن سقوط ضحايا من المدنيين خلال العمليات القتالية أمر غير مقبول.

وقال حق: "نؤكد مجددا موقفنا بضرورة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

وقد أسفر هجوم شنته قوات كييف الإرهابية على مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة ما يزيد عن 120 جريحا منهم 27 طفلا، خمسة منهم في حالة حرجة.

وأشار ميخائيل رزفوجّاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول، إلى أن "نظام كييف الإجرامي شن هجوما بالصواريخ المحملة بالذخائر العنقودية على سيفاستوبول".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض مدينة سيفاستوبول لهجوم بصواريخ ATACMS أمريكية عنقودية.

وأضافت أن القوات الروسية أسقطت 4 صواريخ لكن واحدا منها انحرف عن مساره تحت تأثير الدفاعات الروسية وانفجر فوق المدينة وسقط حطامه عليها