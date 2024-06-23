العالم اليوم - مسلحون يفتحون النار على كنيس يهودي في روسيا ومقتل ضابط شرطة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 07:29 مساءً - قتل ضابط شرطة، إثر عملية إطلاق نار من طرف مسلحين استهدفت كنيس يهودي في جمهورية داغستان الروسية. وفق مصارد إعلامية.

نقلت وكالات أنباء عن وزارة الداخلية الروسية، قولها اليوم الأحد، إن مسلحين فتحوا النار على كنيس فيدربينت التي تقطنها جالية يهودية في جمهورية داغستان الروسية مما أدى إلى مقتل ضابط شرطة.

وأوضحت التقارير أن أعيرة نارية أُطلقت أيضا على نقطة للشرطة.