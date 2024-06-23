جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة جندي بجروح خطيرة، جراء سقوط مسيرة في الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، قال إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف البوابة الرئيسية لمقر وكالة أونروا جنوب غرب المدينة.

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