الخارجية الروسية: على الأمم المتحدة إدانة هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول

جدة - نرمين السيد - عناصر من الجيش الأوكرانى قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إنه يتعين على الأمم المتحدة إدانة الهجوم الذي ارتكبته أوكرانيا بمساعدة الأسلحة الأمريكية على سيفاستوبول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



يذكر أن سلطات سيفاستوبول أعلنت الحداد، غدا الإثنين، في المدينة بعد الهجوم الأوكراني، حيث إن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول ارتفع إلى 100 شخص، بالإضافة إلى إصابة 20 مدنيا، بينهم أطفال جراء الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول.

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