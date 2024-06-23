العالم اليوم - إطلاق نار في عاصمة داغستان الروسية ومهاجمة معبد يهودي وكنيسة

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار في عاصمة داغستان الروسية ومهاجمة معبد يهودي وكنيسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 08:26 مساءً - أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع سلسلة حوادث إطلاق نار بمنطقة داغستان في جنوب روسيا اليوم الأحد، من بينها الهجوم على كنيس يهودي وكنيسة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الداخلية الروسية قولها اليوم الأحد إن مسلحين فتحوا النار على كنيس في دربينت التي تقطنها جالية يهودية في جمهورية داغستان الروسية مما أدى إلى مقتل فردي شرطة.

وأفادت قناة بازا على تيليغرام المقربة من أجهزة الأمن بأن اثنين من المهاجمين في سلسلة حوادث إطلاق نار بمنطقة داغستان في جنوب روسيا اليوم الأحد قد قتلوا بالرصاص.

وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن كاهنا وحارس أمن قتلا في الهجمات.

وذكرت وزارة الداخلية أنه "وفقًا لمعلومات من قسم الخدمة بوزارة الداخلية في داغستان، في حوالي الساعة 18:00 في دربند، أطلق مجهولون النار على كنيس وكنيسة بأسلحة آلية. ووفقًا للمعلومات الأولية، قتل ضابط شرطة وأصيب آخر"، وفق ما جاء في التقرير.

وأفادت وزارة الداخلية بمقتل شخص وإصابة آخرين خلال إطلاق نار على الحدود الأبخازية الروسية.