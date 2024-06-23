العالم اليوم - فيديو يوثق الهجوم على كنيس يهودي في جمهورية داغستان الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 08:26 مساءً - وثق فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، ما قيل أنها عملية إطلاق نار التي ستهدفت كنيس يهودي في جمهورية داغستان الروسية. وراح ضحيتها ضابط في الشرطة.

وتظهر لقطات الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، إطلاق نار كثيف بالإضافة إلى النيران تشتعل في مبنى قيل أنه معبد يهودي.

وفي وقت سابق نقلت وكالات أنباء عن وزارة الداخلية الروسية، قولها اليوم الأحد، إن مسلحين فتحوا النار على كنيس في دربينت التي تقطنها جالية يهودية في جمهورية داغستان الروسية مما أدى إلى مقتل ضابط شرطة.

وأوضحت التقارير أن أعيرة نارية أُطلقت أيضا على نقطة للشرطة.