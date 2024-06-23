وزير النقل اللبناني: هناك عدم شفافية بتقرير تلجراف بوجود أسلحة بمطار بيروت

جدة - نرمين السيد - وزير النقل اللبناني

قال علي حمية، وزير الأشغال والنقل اللبناني، اليوم الأحد، إن هناك عدم شفافية في تناول صحيفة تلجراف لتقرير عن تخزين أسلحة في مطار بيروت، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف وزير الأشغال والنقل اللبناني، أن مطار بيروت يتعرض لانتهاكات إسرائيلية مستمرة. وتابع علي حمية، أن لبنان بصدد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة تلجراف البريطانية.

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