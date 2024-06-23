وزير النقل اللبناني: تلجراف اعتمدت على معلومات غير رسمية عن مطار بيروت

جدة - نرمين السيد - وزير النقل اللبناني

قال علي حمية، وزير الأشغال والنقل اللبناني، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي، إن مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف علي حمية، أن مطار بيروت الدولي يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي، متابعا أن تقرير صحيفة تلجراف البريطانية تناول معلومات عن مصادر غير رسمية. وأوضح وزير النقل اللبناني، أن المسؤولين في مطار بيروت لم يعطوا أي تصريحات لصحيفة تلجراف، داعيا سفراء الدول لزيارة ميدانية غدا الإثنين، في مطار بيروت.

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