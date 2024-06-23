موسكو: مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في إطلاق نار على كنيسة ومعبد يهودي

جدة - نرمين السيد - الشرطة الروسية

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في إطلاق نار على كنيسة ومعبد يهودي بداغستان والتحقيقات مستمرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن مسلحين أطلقوا النار على معبد يهودي في ديربنت في إقليم شمال القوقاز الروسي.

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