الاتحاد الدولي للنقل الجوي: الاقتباس المنسوب عنا بشأن مطار بيروت غير صحيح

جدة - نرمين السيد - قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الأحد، إن الاقتباس المنسوب إلى الاتحاد بشأن مطار بيروت عارٍ عن الصحة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أنه لا يتدخل في الوضع السياسي أو الأمني في لبنان ولا يعلق عليه.

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