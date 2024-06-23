مسلحون يطلقون النار على معبد يهودي في ديربنت بإقليم شمال القوقاز الروسي

جدة - نرمين السيد - الشرطة الروسية

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بأن مسلحين أطلقوا النار على معبد يهودي في ديربنت في إقليم شمال القوقاز الروسي.





يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، قالت في وقت سابق من اليوم، إنه يتعين على الأمم المتحدة إدانة الهجوم الذي ارتكبته أوكرانيا بمساعدة الأسلحة الأمريكية على سيفاستوبول.

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