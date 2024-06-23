جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن أكسيوس، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن مسؤول في البيت الأبيض أعلن رفض اتهامات نتنياهو الجديدة بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية.





وأضافت أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض، أن أمريكا لن ترد على تصريحات نتنياهو وتطلع لمشاورات بناءة مع جالانت في واشنطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول في البيت الأبيض يرفض اتهامات نتنياهو بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.