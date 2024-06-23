البث الإسرائيلية: جالانت سيعرض خلال زيارة واشنطن خطة اليوم التالي لحرب غزة

جدة - نرمين السيد - جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جالانت سيعرض خلال زيارته لواشنطن خطة اليوم التالي للحرب على غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن جالانت سيبلغ الإدارة الأمريكية بقرب انتقال الجيش للمرحلة الثالثة من الحرب.

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