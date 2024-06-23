سيناتور جمهوري بعد لقاء جالانت: سنعمل بالكونجرس على تسليم الأسلحة لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، بعد لقائه جالانت، اليوم الأحد، إنهم سيعملون في الكونجرس على تسليم الأسلحة لإسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف ليندسي جراهام، أن حزمة الأسلحة لإسرائيل حظيت بدعم أغلبية الحزبين وعلينا إرسالها.

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