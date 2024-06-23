نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء على إرهابيين اثنين في داغستان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في جمهورية داغستان الروسية غايانا غارييفا القضاء على مسلحين اثنين في محج قلعة، ولا يزال عمل قوات الأمن في المنطقة مستمرا.

وقالت غارييفا: "تم القضاء على مسلحين اثنين. ويستمر عمل قوات الأمن في تطويق المدينة من قبل ضباط إنفاذ القانون"، دون أن تحدد المدينة التي كانت تتحدث عنها على وجه التحديد.

وكانت قد أعلنت سابقا مقتل شرطي وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار نفذه مجهولون على مركز شرطة المرور في محج قلعة، مشيرة إلى أنه "لم تقع إصابات أو وفيات بين السكان المدنيين".