"العسومي" يصل إلى جنوب إفريقيا للمشاركة كضيف شرف بالبرلمان الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - وصل معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وذلك للمشاركة كضيف شرف في افتتاح أعمال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي السادس للبرلمان الأفريقي والمقرر انعقادها في 24 يونيو الجاري 2024م، تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من معالي السيد فورتشن شارومبيرا رئيس برلمان عموم إفريقيا.

ومن المقرر، أن يلقي "العسومي" كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأفريقي، تتناول العلاقات العربية الأفريقية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

كما سيجرى رئيس البرلمان العربي مباحثات ثنائية مع نظيره رئيس برلمان عموم إفريقيا في إطار الزيارة، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين المنظمتين بما يسهم في تعزيز العلاقات العربية الأفريقية خاصة على الصعيد البرلماني، والبناء على المباحثات التي جرت بينهما سابقًا في القاهرة وعلى هامش المحافل البرلمانية الدولية.