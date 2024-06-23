العالم اليوم - إطلاق نار في داغستان ومهاجمة معبد يهودي وكنيستين

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار في داغستان ومهاجمة معبد يهودي وكنيستين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 11:18 مساءً - قتل شرطيون وكاهن الأحد، في هجمات استهدفت كنيستين وكنيسا في القوقاز الروسي، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وقالت اللجنة إن "الهجمات استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا ونقطة تفتيش للشرطة" في مدينتي محج قلعة وديربنت في جمهورية داغستان.

وأضافت أنه "نتيجة للهجمات الإرهابية، وفقا للمعلومات الأولية، قتل كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وشرطيون".

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في داغستان غايانا غارييفا بأن الهجمات أسفرت عن مقتل 6 شرطيين وإصابة 12 آخرين.

وأعلنت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في "أفعال إرهابية".

وذكرت وكالات أنباء روسية أن النيران اشتعلت في الكنيس بعد الهجوم بينما لاذ المهاجمون بالفرار في سيارة.

وأفادت تقارير في وقت لاحق باندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية في شوارع محج قلعة.

وأطلق مسلحون النار على سيارة للشرطة ما أسفر عن سقوط جريح في مدينة داغستان التي استهدفت ف بهجمات على مقار دينية، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

وقال المصدر إن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تقل شرطيين، وأصيب أحدهم".

وقال رئيس جمهورية داغستان سيرجي ميليكوف: "قام مجهولون، مساء اليوم، بمحاولات لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي في ديربنت ومحج قلعة. وهي محاولات تصدى لها ضباط شرطة داغستان، وبحسب المعلومات الأولية فإن من بينهم ضحايا".

وأضاف: "يجري التعرف على هويات المهاجمين. تم إنشاء مقر عمليات، وسيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة على الفور".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية عن مقتل شخص وإصابة آخرين خلال إطلاق نار على الحدود الأبخازية الروسية.