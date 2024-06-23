نتنياهو: إعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا

جدة - نرمين السيد - قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه يريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين، متابعا أن إعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف نتنياهو، أنه ليس مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال، ويجري استعدادات، لكن لا يمكنن الخوض في تفاصيل الخطط.

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