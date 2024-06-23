نتنياهو: لست مستعدًا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال

جدة - نرمين السيد - قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه ليس مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال، ويجري استعدادات، لكن لا يمكنن الخوض في تفاصيل الخطط، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف نتنياهو، أن يريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين، متابعا أن إعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا.

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