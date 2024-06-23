أيوا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات عارمة ضربت الولاية

جدة - نرمين السيد - أعلنت ولاية أيوا الأمريكية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ للاستجابة للفيضانات العارمة التي ضربت الولاية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.





وشهدت الولايات المتحدة، عواصف رعدية عاتية، أسفرت عن خسائر بشرية جسيمة، وكانت ولاية آيوا واحدة من العديد من الولايات التي تأثرت بهذه الظواهر الجوية الخطيرة.

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