عائلات المحتجزين: ندين تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل

جدة - نرمين السيد - عائلات المحتجزين الإسرائيليين

أدانت هيئة عائلات المحتجزين في غزة، اليوم الأحد، تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت هيئة عائلات المحتجزين، أن إنهاء الحرب في غزة دون إعادة ذوينا إخفاق غير مسبوق وعدم تحقيق لأهداف الحرب. وتابعت أنها لن تسمح لحكومة نتنياهو بالتنصل من الالتزام بشأن مصير ذويهم ويجب إعادتهم جميعا.

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