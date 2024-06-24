العالم اليوم - الجيش الأردني: وفاة عسكريين بتدهور شاحنات مساعدات متجهة لغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 02:26 صباحاً - أفاد الجيش الأردني، يوم الأحد، بوفاة جنديين اثنين، إثر حادث تدهور لــ3 شاحنات عسكرية، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

وقال الجيش الأردني في بيان إن الحادث وقع "نتيجة انحراف الشاحنات عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية".

وأشار البيان إلى وفاة جنديين إثر الحادث وهما برتبة رقيب وجندي من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي.

وأضاف البيان أن الحادث تسبب أيضا بإصابة اثنين آخرين، لافتا إلى أن حالتهم العامة متوسطة.

وشددت القوات المسلحة الأردنية في بيانها أنها "مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، إلى أن هناك "انعداما تاما للأمن" في غزة حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تطل بوجهها على السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد أكثر من ثمانية أشهر من الحرب بين إسرائيل و(حماس).

وبيّن غوتيريش للصحفيين أن "معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية داخل غزة تتعرض الآن للنهب"، وأن إسرائيل منعت الأمم المتحدة من استخدام الشرطة المدنية الفلسطينية لتأمين المساعدات.

ومضى يقول "هناك فوضى تامة في غزة ولا توجد سلطة في معظم القطاع".

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه سيطبق وقفا يوميا لهجماته خلال النهار على طول الطريق الرئيسي في جنوب غزة الذي تستخدمه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم من إسرائيل.

لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال يوم الجمعة إنه إلى جانب القتال بين إسرائيل وحماس، فإن خطر الجريمة "يمنع فعليا وصول المساعدات الإنسانية" إلى المناطق الحيوية، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.

وتابع حق قائلا "باعتبارها القوة المحتلة، يتعين على السلطات الإسرائيلية استعادة النظام العام والسلامة قدر الإمكان وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية حتى تصل المساعدة إلى المدنيين المحتاجين".