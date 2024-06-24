قال إعلام فلسطيني، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل عشوائي مناطق متفرقة من خان يونس جنوب قطاع غزة.





أفاد إعلام فلسطيني، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عورتا في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

من ناحية أخرى، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ردًا على بيان العائلات، إن حركة حماس هي من ترفض صفقة التبادل وليس إسرائيل، وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت هيئة عائلات المحتجزين، إنهم لن يسمحوا لحكومة نتنياهو بالتنصل من الالتزام بشأن مصير ذويهم ويجب إعادتهم جميعا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت هيئة عائلات المحتجزين، أن إنهاء الحرب في غزة دون إعادة ذوينا إخفاق غير مسبوق وعدم تحقيق لأهداف الحرب.

وأدانت هيئة عائلات المحتجزين في غزة، اليوم الأحد، تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن تصريحات نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أدّت إلى ضرر هائل في احتمال التوصّل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة.