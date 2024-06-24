العالم اليوم - رئيس لجنة الدفاع بالكنيست: قتال "حزب الله" سيكون "معقدا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 03:28 صباحاً - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، يوم الأحد، إن قتال "حزب الله" اللبناني سيكون معقدا سواء عاجلا أو آجلا.

وأضاف إدلشتاين وهو أيضا عضو في حزب الليكود لإذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الأحد: "لسنا في وضع مناسب لخوض قتال على الجبهتين الجنوبية والشمالية. سيتعين علينا الانتشار بشكل مختلف في الجنوب من أجل القتال في الشمال".

وانتقد إدلشتاين مقطعا مصورا نشره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، أثار خلافا مع البيت الأبيض، قال فيه إن الإدارة الأميركية "تمنع الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وعلقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو شحنة قنابل لإسرائيل زنة 2000 رطل و500 رطل بسبب القلق إزاء التأثير الذي يمكن أن تحدثه إذا استُخدمت في مناطق مكتظة بالسكان في غزة، لكن لا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات.

وتابع إدلشتاين قائلا: "آمل أن تحقق المناقشات خلف الأبواب المغلقة أشياء أكثر بكثير من تلك التي تتحقق عبر محاولات الضغط باستخدام مقاطع الفيديو"، في إشارة إلى زيارة غالانت لواشنطن.

وأصدر نتنياهو بيانا في وقت لاحق يوم الأحد قال فيه إن المقطع المصور كان الملاذ الأخير بعدما لم تجد المناشدات التي قُدمت خلف الأبواب المغلقة آذانا صاغية.

وتوجه غالانت إلى واشنطن يوم الأحد لمناقشة المرحلة التالية للحرب في غزة وما يجري من تصعيد للأعمال القتالية على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث يؤجج تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا.

وأفاد غالانت في بيان قبل أن يتوجه إلى واشنطن: "نحن مستعدون لأي إجراء يحتمل أن يكون لازما في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى"، وأوضح أنه سيلتقي بنظيره الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

واعتبر غالانت أن "الانتقال إلى المرحلة الثالثة في غزة له أهمية كبيرة. سأناقش هذا الانتقال مع المسؤولين الأميركيين، وكيف يحتمل أن يتيح أشياء إضافية، وأعلم أننا سنحقق تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة في هذا الصدد أيضا".