قصف إسرائيلي يستهدف كفركلا تزامنا مع الغارة العنيفة على بلدة الخيام بلبنان

جدة - نرمين السيد - قصف جنوب لبنان

أفاد إعلام لبناني، بأن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا ثقيلا استهدف بلدة كفركلا تزامنا مع الغارة العنيفة التي استهدفت بلدة الخيام جنوبي لبنان.





وقال إعلام إسرائيلي، إن المسؤولين الإسرائيليين ناشدوا واشنطن الحصول على أسلحة لضمان الجاهزية للتحرك في لبنان.

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