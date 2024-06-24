عضو المجلس الثوري لحركة فتح: جرائم ضد الإنسانية ترتكب بسجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - عضو المجلس الثوري لحركة فتح

قال محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن كل ما يقوم به نتنياهو هو محاولة لكسب الوقت وصولا للانتخابات المقبلة.





وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح للقاهرة الإخبارية، أن عدم وجود استراتيجية لدى الحكومة الإسرائيلية هو أحد أسباب استدامة الحرب. وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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