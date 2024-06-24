العالم اليوم - حاكم داغستان يعلن حصيلة جديدة لضحايا هجمات الأحد المروعة

انتم الان تتابعون خبر حاكم داغستان يعلن حصيلة جديدة لضحايا هجمات الأحد المروعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 04:29 صباحاً - كشفت وسائل إعلام روسية عن حصيلة جديدة لضحايا هجمات داغستان التي وقعت يوم الأحد.

وقالت وكالات أنباء روسية نقلا عن حاكم منطقة داغستان في جنوب روسيا إن أكثر من 15 من أفراد الأمن قتلوا يوم الأحد في هجمات على معبد يهودي وكنائس أرثوذكسية في القوقاز.

وذكرت الوكالات أن هناك قتلى بين المدنيين أيضا.

واستهدفت هجمات الأحد "كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا يهوديا ونقطة تفتيش للشرطة"، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب.

ووقعت الهجمات في محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان، وفي مدينة ديربنت الساحلية.

وأعلنت وكالة مكافحة الإرهاب في روسيا مساء الأحد أن "المرحلة النشطة" من عمليتها ضد المسلحين الذين نفذوا هجمات داغستان، قد انتهت في ديربنت.

وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان نقلته وكالات أنباء روسية أنه "في ديربينت، أُنجزت المرحلة النشطة من عملية مكافحة الإرهاب"، في حين تستمر المواجهات في مدينة محج قلعة الرئيسية في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية داغستان، قوله إنه يتم استجواب رئيس منطقة سيرغوكالا، ماغوميد عمروف، الذي ربما يكون أبناؤه متورطين في الهجمات الإرهابية.

وحسب المصدر فإنه "تم اعتقال عمروف وهو قيد التحقيق، وبحسب المعلومات الأولية، فإن أبناءه كانوا من بين المسلحين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية".