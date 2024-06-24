عاجل - رئيس لجنة الدفاع بالكنيست يهاجم نتنياهو وحكومته بشأن القتال على جبهتين

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أحمد جودة - القاهرة - رئيس لجنة الدفاع بالكنيست يهاجم نتنياهو وحكومته بشأن القتال على جبهتين.. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إن قتال "حزب الله" اللبناني سيكون معقدا سواء عاجلا أو آجلا، حسب سكاى نيوز.

وأضاف إدلشتاين وهو أيضا عضو فى حزب الليكود لإذاعة الجيش الإسرائيلى الأحد: "لسنا فى وضع مناسب لخوض قتال على الجبهتين الجنوبية والشمالية، وسيتعين علينا الانتشار بشكل مختلف فى الجنوب من أجل القتال فى الشمال".

وانتقد إدلشتاين مقطعا مصورا نشره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضى، أثار خلافا مع البيت الأبيض، قال فيه إن الإدارة الأميركية "تمنع الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وعلقت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مايو شحنة قنابل لإسرائيل زنة 2000 رطل و500 رطل بسبب القلق إزاء التأثير الذى يمكن أن تحدثه إذا استُخدمت فى مناطق مكتظة بالسكان فى غزة، لكن لا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل على أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات.

وتابع إدلشتاين: "آمل أن تحقق المناقشات خلف الأبواب المغلقة أشياء أكثر بكثير من تلك التى تتحقق عبر محاولات الضغط باستخدام مقاطع الفيديو"، فى إشارة إلى زيارة غالانت لواشنطن.