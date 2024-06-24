نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - آخر تطورات هجوم مسلحين على معبد يهودي وكنيستين أرثوذكسيتين في داغستان الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام روسية، آخر التطورات المرتبطة بهجوم مسلحين، على معبد يهودى وكنيستين أرثوذكسيتين فى داغستان بالقوقاز ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 بينهم كاهن ورجال الشرطة وهناك إصابات بين السكان المدنيين، حسب سكاى نيوز.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر فى وكالات إنفاذ القانون في داغستان الروسية، قوله إنه يتم استجواب رئيس منطقة سيرغوكالا، ماغوميد عمروف، الذى ربما يكون أبناؤه متورطين فى الهجمات الإرهابية.

وحسب المصدر فإنه "تم اعتقال عمروف وهو قيد التحقيق، وبحسب المعلومات الأولية، فإن أبناءه كانوا من بين المسلحين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية".

ماذا حدث في داغستان؟

ووقعت الهجمات فى محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان، وفى مدينة ديربنت الساحلية، واستهدفت هجمات الأحد "كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا يهوديا ونقطة تفتيش للشرطة"، حسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستى للأنباء عن اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب.

وقالت السلطات لاحقا إن عنصرا من الحرس الوطنى توفى أيضا وإن شرطيا آخر فارق الحياة متأثرا بجروحه، وأصيب 16 شخصا، بينهم 13 شرطيا، ونُقلوا إلى المستشفى، وفق وزارة الداخلية الداغستانية.

وفتح مسلحون النار أيضا على سيارة تقل شرطيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم، فى سيرغوكالا، وهى قرية تقع بين محج قلعة وديربنت، ومساء الأحد، أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب انتهاء "المرحلة النشطة" من عمليتها فى ديربنت، مشيرة إلى مقتل مُهاجمَين اثنين.

وأكدت وكالة الأنباء الروسية مقتل 5 مسلحين فى الهجمات بداغستان، وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقا جنائيا فى "أعمال إرهابية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.