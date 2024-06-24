عاجل - القيادة الوسطى الأمريكية: إصابات طفيفة لسفينة استهدفها الحوثي في البحر الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الحوثيين استهدفوا اليوم، ناقلة بضائع فى هجوم يشتبه بأنه قد تم عبر نظام الطيران المسيّر.

إصابات طفيفة لسفينة استهدفها الحوثي في البحر الأحمر

وقالت القيادة المركزية فى بيان على حسابها فى "إكس": "قام الحوثيون باستهداف السفينة أم/ڤى ترانز ورلد ناڤيغيتور، وهى ناقلة بضائع ترفع العلم الليبيرى وتملكها وتديرها اليونان، فى هجوم يشتبه بأنه قد تم عبر نظام الطيران المسيّر".

وأضاف: "اليوم، وفى الساعة 4:00 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أبلغ الطاقم عن إصابات طفيفة وأضرار متوسطة للسفينة، لكن السفينة واصلت إبحارها".