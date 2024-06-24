عاجل - فضيحة مدوية لـ إسرائيل تكشفها صحيفة أمريكية.. ما هي؟ (اعرف التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - فضيحة مدوية لـ إسرائيل تكشفها صحيفة أمريكية.. ما هي؟ (اعرف التفاصيل).. أكد شهود لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرجل الذى ظهر فى مقطع متداول مقيد بغطاء محرك مركبة عسكرية إسرائيلية خلال مداهمة فى منطقة وادى برقين بالضفة الغربية، هو رجل فلسطينى مصاب تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مداهمة بالمنطقة.

واشنطن بوست: الرجل المقيد في عربة الجيش الإسرائيلي كان فلسطينيًا مصابًا

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن تصرفات الجيش الإسرائيلى مؤخرا أثارت جدلا واسعا، خاصة بعد ظهور اللقطات المتداولة، والتى أكدها شاهدان للصحيفة بأن الرجل كان فلسطينيا مصابا تم اعتقاله خلال مداهمة إسرائيلية السبت.

وكان الجيش قد أعلن فى بيان أن الرجل أصيب خلال تبادل لإطلاق النار أثناء "عمليات مكافحة الإرهاب" فى وادى برقين، وتم اعتقاله ضمن المشتبه بهم وربطه فى العربة العسكرية، مضيفا أن هذه الإجراءات كانت "انتهاكا للأوامر وإجراءات العمل".

وذكر الجيش الإسرائيلى فى البيان أن الرجل تم نقله إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى لتلقى العلاج الطبي، لكن المنظمة الإنسانية قالت فى بيان لها إن طاقمها مُنع فى البداية من تقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب.

ويأتى ذلك مع توجه وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الأحد، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين، فى وقت تتصاعد فيه تهديدات اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن جالانت سيلتقى بوزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ووزير الخارجية أنتونى بلينكن ومسؤولين آخرين فى واشنطن، على أن يناقش الطرفان التطورات فى قطاع غزة ولبنان والجهود المبذولة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.

وهدد حزب الله فى رسالة بالفيديو، السبت، بمهاجمة المبانى الإسرائيلية الحيوية إذا اندلعت حرب واسعة النطاق فى لبنان، حيث ظهر فى الفيديو إحداثيات بالقرب من مطار مركزى فى إسرائيل، ومحطتى كهرباء، ومركز أبحاث نووية، وميناء شحن وحقل غاز.

ونوهت الصحيفة عن أن المسؤولين الأمريكيين لطالما حثوا إسرائيل وحزب الله على تجنب الحرب، وهى رسالة كررها المبعوث الأمريكى الخاص أموس هوكشتاين إلى الزعماء الإسرائيليين واللبنانيين فى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.

وتأتى رحلة غالانت، التى قال مكتبه إنها جاءت بناء على دعوة من أوستن، بعد 5 أيام من اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لواشنطن بتأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وهى تعليقات وصفها المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربي، بأنها "محيرة".

ودافع نتنياهو عن هذه التعليقات خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، قائلا: "مهمتى هى القيام بكل شيء لضمان حصول مقاتلينا على الأسلحة التى يحتاجونها"، حسب الصحيفة.

وكانت آخر زيارة لجالانت إلى العاصمة الأمريكية فى شهر مارس الماضي، بعد أيام من مناقشة بلينكن والقادة الإسرائيليين ما إذا كان ينبغى لإسرائيل توسيع عملياتها العسكرية فى رفح، والتى قال المسؤولون الإسرائيليون إنها ضرورية لهزيمة حركة حماس، وبعدها تقدم الجيش الإسرائيلى بشكل أعمق فى رفح.

لكن إسرائيل قد تواجه المزيد من المعارك ضد حزب الله فى لبنان، الذى فاجأ إسرائيل الأسبوع الماضى عندما نشرت لقطات بطائرة دون طيار لقاعدة عسكرية إسرائيلية فى ميناء حيفا.

من جهته، قال جالانت قبل الانطلاق فى جولته إلى الولايات المتحدة، إن المناقشات المتعلقة بالحرب خلال زيارته للعاصمة "مهمة ومؤثرة بشكل خاص فى هذا الوقت"، مشيرا إلى استعداد إسرائيل لأى إجراء قد يكون مطلوبا فى غزة ولبنان وفى مناطق أخرى.