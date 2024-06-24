إعلام إسرائيلي: الحكومة بحثت إمكانية فرض حكم عسكري مؤقت شمال غزة

جدة - نرمين السيد - قال إعلام إسرائيلي، إن الحكومة بحثت خلال اجتماعها الأخير إمكانية فرض حكم عسكري مؤقت شمالي قطاع غزة.





من ناحية أخرى، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ردًا على بيان العائلات، إن حركة حماس هي من ترفض صفقة التبادل وليس إسرائيل، وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت هيئة عائلات المحتجزين، إنهم لن يسمحوا لحكومة نتنياهو بالتنصل من الالتزام بشأن مصير ذويهم ويجب إعادتهم جميعا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت هيئة عائلات المحتجزين، أن إنهاء الحرب في غزة دون إعادة ذوينا إخفاق غير مسبوق وعدم تحقيق لأهداف الحرب.

وأدانت هيئة عائلات المحتجزين في غزة، اليوم الأحد، تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن تصريحات نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أدّت إلى ضرر هائل في احتمال التوصّل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة.