قوات الاحتلال تعتقل طفلا مصابا بعد اقتحام منزل عائلته بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة الغربية

قال إعلام فلسطيني، إن قوات الاحتلال تعتقل طفلا مصابا بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.





وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، استشهاد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة هاني الجعفراوي بقصف طائرات الاحتلال وسط مدينة غزة. قال إعلام فلسطيني، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل عشوائي مناطق متفرقة من خان يونس جنوب قطاع غزة. أفاد إعلام فلسطيني، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عورتا في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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