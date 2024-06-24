أوكرانيا: ارتفاع قتلى جيش روسيا لـ535 ألفا و660 جنديا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 535 ألفا و660 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.





ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1300 جندي ما بين قتيل وجريح". وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8031 دبابة و15 ألفا و413 من المركبات المدرعة و14 ألفا و246 من النظم المدفعية و1108 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و863 من أنظمة الدفاع الجوي و2323 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2397 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و304 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و382 طائرة بدون طيار".

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