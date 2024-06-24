هيئة التجارة البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة جنوب شرق نشطون باليمن

جدة - نرمين السيد - الحوثيون يستهدفون سفينة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، إنها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 246 ميلاً بحريًا إلى الجنوب الشرقي من مدينة "نشطون" في اليمن، مضيفة أنه يتم التحقق من الواقعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت أمس الأحد، أنها تلقت تقريرًا عن نداء استغاثة من سفينة في جنوب شرقي بلدة نشطون اليمنية. كما أكدت الهيئة تضرر سفينة تجارية بعد استهدافها من قبل مسيرة قرب سواحل اليمن، وذلك عقب تلقيها تقريرًا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريًا غربي ميناء الحديدة في اليمن.

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