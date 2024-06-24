نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تحذير عالمي من عودة أسوأ وباء في تاريخ البشرية: سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تهدد العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت السلطات الطبية في عدة دول من عودة أسوأ وباء في تاريخ البشرية، وذلك بعد رصد سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور.

وبحسب دراسة علمية حديثة، فإن هذه السلالة الجديدة تثير مخاوف كبيرة نظرًا لتشابه نتائجها مع الإنفلونزا الإسبانية التي تسببت في وفاة ملايين الأشخاص في مطلع القرن الماضي.

استعدادات عالمية وتحذيرات صحية

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلطات الصحية في العديد من الدول الآسيوية والأوروبية تستعد لمواجهة تزايد الإصابات بالسلالة الجديدة، خاصة في الصين.

وأوصى الباحثون بجامعة بويلز، الذين أجروا الدراسة، بحظر بيع وتداول الطيور الحية المستوردة، خاصة من آسيا، لوقف انتشار الفيروس.

مخاطر السلالة الجديدة

توضح الدراسة أن السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور، على عكس الاعتقاد الشائع بأنها تصيب فقط أصحاب الأمراض المزمنة، قادرة على الانتقال من الطيور إلى البشر ومن ثم من البشر إلى البشر.

أشارت الدكتورة رانينا ماكنتاير، المشاركة في الدراسة، إلى أن السلالة الجديدة تبدو وكأنها تسير على نفس نهج الإنفلونزا الإسبانية القاتلة، وأرجعت أسباب تحور الفيروس إلى التغير المناخي وتنامي المناطق الحضرية.

مقارنة مع الإنفلونزا الإسبانية

الإنفلونزا الإسبانية، التي انتشرت في مطلع القرن الماضي بعد الحرب العالمية الأولى، تعتبر أسوأ وباء في تاريخ البشرية، إذ قتلت نحو 50 مليون شخص حول العالم بفضل قدرتها على الانتشار السريع.

أعراض إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي يستهدف الطيور، لكنه يمكن أن ينتقل إلى البشر ويكون قاتلًا في كثير من الأحيان. يجب معرفة أعراضه للتوجه إلى الطبيب فورًا عند ظهورها، وهي:

- الحمى المفاجئة

- الصداع

- السعال

- الشعور بالتعب

- ألم شديد في العضلات والمفاصل

- اضطرابات المعدة، غالبًا ما تسبب الإسهال

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- فقدان الشهية

- صعوبة النوم