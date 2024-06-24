وزير الخارجية اليوناني: من غير المقبول أن يطلق حزب الله تهديدات ضد قبرص

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الإثنين، إنه "من غير المقبول أن يطلق حزب الله تهديدات ضد قبرص"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب التقارير، أشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتضامن مع قبرص ضد تهديدات المنظمات الإرهابية". وفي خطاب له يوم 19 يونيو الجاري، هدد زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بضرب قبرص إذا سمحت لإسرائيل باستخدام القواعد الجوية أو غيرها من المنشآت العسكرية المتواجدة في الجزيرة عند خوض أي حرب مستقبلية في لبنان. وأضاف حسن نصر الله أن حزب الله سيهاجم أهدافًا تابعة لإسرائيل في البحر المتوسط، الأمر الذي يمكن أن يعرّض سفن الدول الأخرى وأصولها للخطر.

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