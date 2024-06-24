بوريل: سأطرح مقترحا لتجنب عرقلة استخدام عوائد الأموال الروسية لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن حوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أنه سيطرح مقترحًا من أجل تجنب عرقلة أي دولة في استخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي منتصف شهر يونيو الجاري، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أي محاولات غربية للاستيلاء على الأصول الروسية ستكون سرقة، ولن تمر دون عقاب.

كما حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة سيخل بتوازن النظام المالي العالمي. وأكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أنه "ستكون هناك تحديات قانونية لا نهاية لها إذا تم الاستيلاء على الأصول الروسية".

وفي نهاية شهر فبراير الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه على الاتحاد الأوروبي النظر في استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية لأوكرانيا، عندما أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيضاعف إنتاج الذخيرة إلى أكثر من مليوني قذيفة سنويا بحلول نهاية 2025.

وكانت بلجيكا قد اقترحت على دول السبع استخدام أصول مجمدة للبنك المركزي الروسي كضمان لجمع الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا، لكن الفكرة لم تحظى بدعم أوروبي كبير حينذاك، خوفًا من أن تقدم روسيا على مصادرة أصول غربية لا تزال في موسكو والتي تقدر بنحو 288 مليار دولار.