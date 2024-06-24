عاجل.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حيي البرازيل وتل السلطان ومخيم الشابورة

جدة - نرمين السيد - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا على حيي البرازيل وتل السلطان ومخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي سياق ذا صلة، شدد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أصبح شبه مستحيل، مؤكدًا أن الخطر يتزايد كل يوم.

كما حذر بوريل من امتداد حرب غزة إلى لبنان، مؤكدًا أن ذلك "سيشكل تداعيات ذات مخاطر كبيرة"، و"أننا على شفا اتساع الحرب في المنطقة".