وزيرة خارجية بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف حرب غزة بكل الوسائل الممكنة

دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ كل الوسائل الممكنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، إن "الوضع في غزة مستمر في التدهور رغم دعوات وقف إطلاق النار".

ومن جانبه، شدد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أصبح شبه مستحيل، مؤكدًا أن الخطر يتزايد كل يوم.

كما حذر بوريل من امتداد حرب غزة إلى لبنان، مؤكدًا أن ذلك "سيشكل تداعيات ذات مخاطر كبيرة"،

و"أننا على شفا اتساع الحرب في المنطقة".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.