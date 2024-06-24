خبير علاقات دولية: حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية تستهدف تغيير خرائط غزة

جدة - نرمين السيد - الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ حكومة الحرب الإسرائيلية، وخصوصًا حكومة اليمين المتطرف الأشد تطرفًا في تاريخ إسرائيل، لها مخطط في إشعال المنطقة وإشعال الحرائق، موضحًا أنَّ هذا المخطط خبيث، وهدفه تغير خرائط في قطاع غزة.





وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنَّ حكومة الحرب الإسرائيلية تتغذى على الصراع والحروب، موضحًا أنَّه بعد 9 أشهر من الفشل العسكري في قطاع غزة لم تحقق أي أهداف حتى التي أعلنتها، إذ أنّها لم تحرر الأسرى ولم تصفي على المقاومة الفلسطينية. وأشار إلى أنَّ إسرائيل استخدمت كل ما فوق الأرض من القنابل والأسلحة لتحقيق تدمير شامل في قطاع غزة، موضحًا أنَّ الفترة الأخيرة تعكس أنَّ هذه الحكومة لا يمكن المراهنة عليها، سواء فيما يتعلق بالسلام أو بالوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وأنّها كانت المتسبب الأساسي في أن تعصف بكل المفاوضات والهدن الصادقة.

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