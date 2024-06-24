انفجار بالقرب من سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 10:32 صباحاً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 246 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من نشطون باليمن.

وأضافت أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار على مقربة منها على مسافة 246 ميلا بحريا جنوب شرقي نشطون، لافتة إلى أن طاقم السفينة بخير وفي الطريق للميناء التالي.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.

وقال الحوثيون، أمس الأحد، إن القوات استهدفت سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن السفينة الأولى (ترانس وورلد نافيغيتور) استُهدفت في البحر الأحمر باستخدام «زورق مسير» ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.

وأضاف أن الجماعة هاجمت السفينة الثانية (ستولت سيكويا) في المحيط الهندي «بعدد من الصواريخ المجنحة».

وأكدت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الإثنين، وقوع الهجوم، وقالت إن الحوثيين استهدفوا السفينة ترانس وورلد نافيغيتور المملوكة لشركة يونانية بما يشتبه أنها طائرة مسيرة.

وقالت في بيان: «أبلغ أن طاقم السفينة، التي كانت راسية مؤخرا في ماليزيا وكانت متجهة إلى مصر، بحدوث إصابات بسيطة وأضرار طفيفة للسفينة، لكن السفينة واصلت طريقها»، مشيرة إلى أنه لم تحدث إصابات على متن سفن أميركية أو تابعة للتحالف.

ووفقا للقيادة الأميركية، فإن هذه هي المرة الرابعة التي تتعرض فيها سفينة تحمل علم ليبيريا لهجوم من جانب الحوثيين.