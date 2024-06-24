كوريا الجنوبية.. قتيل و21 مفقودا في حريق داخل مصنع للبطاريات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 10:32 صباحاً - اندلع حريق في مصنع للبطاريات جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الاثنين، ما أدى إلى مصرع عامل واحد على الأقل وإصابة 3 آخرين، فيما لا يزال 21 آخرين في عداد المفقودين، والحريق ما زال مستعرًا.

وبدأ الحريق في مصنع لبطاريات الليثيوم، على بعد 45 كيلومترًا جنوب سول، العاشرة صباحًا تقريبًا، وفقًا لرجال الإطفاء، وما زالت جهود الإطفاء جارية حتى فترة الظهيرة.

وقال المسؤول في فرق الإطفاء، كيم جين - يونج لوسائل الإعلام: "ما زلنا عاجزين عن الدخول والقيام بعمليات إنقاذ، سنفعل ذلك ما أن يصبح الحريق تحت السيطرة".

وأضاف: "لا يزال 21 شخصًا في عداد المفقودين، وسنعكف على تحديد مكانهم من خلال المعلومات التي سنحصل عليها من الشركة".

ونُقل العامل الذي لقى مصرعه إلى مستشفى قريب بعد إصابته بسكتة قلبية، بينما أصيب عامل آخر بإصابات بالغة، وأصيب اثنان آخران بإصابات طفيفة.

وذكر رجال الإطفاء أن نحو 21 عاملًا على الأقل ما زالوا محاصرين داخل المبنى.

ولم يُعلم بعد سبب الحريق في المبنى الخرساني المكون من 3 طوابق، الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 2.300 متر مربع.

ويجد رجال الإطفاء صعوبة في إطفاء النيران بالكامل لصعوبة التعامل مع حرائق بطاريات الليثيوم بوسائل الإطفاء العادية.

وقال أحد الشهود ممن فروا من الطابق الثاني من المصنع لرجال الإطفاء، إن إحدى خلايا البطاريات اشتعلت وانفجرت في وقت اندلاع الحريق.

وقال مركز الإطفاء إن الحريق امتد بسرعة، إذ استمرت خلايا البطاريات في الانفجار واحدة تلو الأخرى، ما جعل من الصعب على رجال الإطفاء الدخول إلى المبنى والبحث عن الناجين، ويُعتقد أنه يوجد في المبنى نحو 35 ألف بطارية.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود 67 عاملًا في المصنع، اليوم الاثنين، من بينهم 21 شخصًا داخل المصنع انقطع الاتصال بهم، ما يثير المخاوف من وقوع المزيد من الضحايا.